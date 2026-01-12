صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال نجکاری کی خبریں، پیپلزپارٹی کا شدید ردعمل

  • ملتان
نشتر ہسپتال نجکاری کی خبریں، پیپلزپارٹی کا شدید ردعمل

نسیم حسین لابر کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، احتجاج کی وارننگ

ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم حسین لابر نے نشتر ہسپتال و میڈیکل یونیورسٹی کو پرائیویٹ کرنے کی خبروں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ اپنے میڈیا بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کا وسیب کے سب سے بڑے طبی مرکز کو نجکاری کی طرف لے جانا ایک ظالمانہ اور عوام دشمن فیصلہ ہے ۔ نشتر ہسپتال و میڈیکل یونیورسٹی پاکستان کا واحد سرکاری طبی ادارہ ہے جہاں نہ صرف سرائیکی وسیب بلکہ چاروں صوبوں سے عوام علاج معالجہ کیلئے آتی ہے ، ادارے کی نجکاری کا مطلب غریب عوام سے سستی طبی سہولت چھیننا ہے۔

حکومت کو چاہیے کہ نجکاری کے بجائے نشتر ہسپتال و میڈیکل یونیورسٹی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور جدید سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ عوام کو مزید ریلیف مل سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ پیپلزپارٹی نشتر ہسپتال و میڈیکل یونیورسٹی کی نجکاری کے فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ یہ فیصلہ فوری واپس لیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ