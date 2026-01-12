صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یارو کھوسہ میں آٹا مہنگا 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا

  • ملتان
یارو کھوسہ میں آٹا مہنگا 140 روپے کلو فروخت ہونے لگا

یارو کھوسہ (نامہ نگار) یارو کھوسہ اور گردونواح میں آٹے کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ شہر میں چکی کا آٹا 140 روپے جبکہ دیہی علاقوں میں 125 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخنامہ غائب اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس دفاتر تک محدود ہیں۔ چکی مالکان کے مطابق آڑھتیوں نے گندم مہنگی کر رکھی ہے جس سے آٹا سستا ممکن نہیں۔ عوام نے ضلعی انتظامیہ پر مبینہ چشم پوشی کا الزام لگاتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ