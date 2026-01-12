صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں :عاطف حسین

  • ملتان
پاک فوج کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں :عاطف حسین

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن چوہدری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاک فوج کے جوان سخت سردی اور برفانی حالات میں سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔

 ان کے بلند حوصلے اور عزم کی بدولت ملک کے دفاع کو تحفظ حاصل ہے ۔ فوجی نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ عوامی خدمت کے لیے گرم کپڑے بھی تقسیم کرتے ہیں، جو ان کی جانفشانی اور وطن سے محبت کی عکاسی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فوج کی موجودگی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت ہے اور وہ ہر مشکل حالات میں مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ