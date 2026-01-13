صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس پی کینٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

  • ملتان
ایس پی کینٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس پی کینٹ ڈویژن کائنات اظہرکی طرف سے۔۔۔

 تھانہ شاہ شمس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ۔کھلی کچہری کے دوران ڈی ایس پی ممتازآباد فخرزمان ، متعلقہ ایس ایچ او اور جملہ تفتیشی افسران بھی کھلی کچہری میں موجود تھے ۔ایس پی کینٹ نے کھلی کچہری میں آئے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ایس پی کینٹ نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں کہ شہریوں کی شکایات و مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں اورسائلین کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس بحران، نصف شہر میں چولہے بجھ گئے

فائر بریگیڈ کی 440 خالی اسامیوں پر بھرتیوں کیلئے اقدامات شروع

گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات ، بچوں ، خواتین اور معمرا فراد کی زندگیوں کو شدید خطرات

گورنر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات، تعلقات پرگفتگو

تعلیمی اداروں کے گرد کچرا کنڈیاں ختم کرنے کی ہدایت

کے ایم سی کا شہر کے تمام بس ٹرمینل سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس