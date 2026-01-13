ایس پی کینٹ کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ایس پی کینٹ ڈویژن کائنات اظہرکی طرف سے۔۔۔
تھانہ شاہ شمس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ۔کھلی کچہری کے دوران ڈی ایس پی ممتازآباد فخرزمان ، متعلقہ ایس ایچ او اور جملہ تفتیشی افسران بھی کھلی کچہری میں موجود تھے ۔ایس پی کینٹ نے کھلی کچہری میں آئے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ایس پی کینٹ نے پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں کہ شہریوں کی شکایات و مسائل حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں اورسائلین کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔