صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خانیوال کا سرکاری دفاتر کا ا دورہ

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر خانیوال کا سرکاری دفاتر کا ا دورہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے سرکاری دفاتر میں نظم و ضبط، حاضریوں اور امور کی بروقت انجام دہی یقینی بنانے کے لیے اچانک دورے شروع کر دیے ۔۔

 اسی سلسلے میں انہوں نے پیرا دفتر کا دورہ کیا اور افسران و ملازمین کی حاضریوں کی جانچ کے ساتھ دفتر کے ریکارڈ کی تفصیلی پڑتال کی۔ انہوں نے سرکاری کام، فائل ورک اور دفتری نظم و نسق کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوامی خدمات میں بہتری کے لیے دفاتر کی کارکردگی مسلسل مانیٹر کی جا رہی ہے اور کسی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار گمیتا بھی ہمراہ تھے ۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر نے ریلوے اسٹیشن پر زیر تعمیر پل اور صفائی کی صورتحال کا معائنہ بھی کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمپریسر استعمال کرنیوالے گیس صارفین کے کنکشن ایک ماہ کیلئے منقطع، بھاری جرمانہ ہوگا

شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے :ڈاکٹر نوید

حافظ آباد : مساجد کے آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ کارڈ پروگرام شروع

منڈی بہاؤالدین:ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

اے سی سمبڑیال عدنان بشیر وڑائچ نے چارج سنبھال لیا ، مختلف علاقوں کا دورہ

علی پور چٹھہ:نکاسی آب ، صفائی، شہری سہولیات کے منصوبے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس