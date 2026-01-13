صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قانون کی حکمرانی کیلئے صف اول کا کردار ادا کر رہے :خورشید احمد

  • ملتان
قانون کی حکمرانی کیلئے صف اول کا کردار ادا کر رہے :خورشید احمد

وہاڑی (خبرنگار ) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور اور ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کے درمیان باہمی تعاون و یکجہتی وکلاء برادری کے مفادات کے تحفظ اور پیشہ ورانہ ترقی کیلئے سنگ میل ثابت ہوگی۔۔۔

 یہ بات ڈسٹرکٹ بار بہاولپور کے نو منتخب صدر شیخ خورشید احمد سہو نے ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کی نمائندگی کرتے ہوئے معروف قانون دان شیخ فضل الرحمن ایڈووکیٹ سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء انصاف، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے صفِ اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں بارز کا اشتراک عمل وکلاء کے مسائل حل کرنے اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

روڈ سیکٹر کی جاری،نئی ترقیاتی سکیموں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آر پی او کی زیر صدارت سپیشل آپریشنز سیل کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

ٹریفک مسائل حل کیلئے ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا حکم

مولانا فضل الرحمان آج کوٹ مومن کے موضع ہجن کا دورہ کر یں گے

کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھاگٹانوالہ کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

خوشاب میں وومن پروٹیکشن اتھارٹی کا اہم اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس