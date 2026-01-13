صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر شرعی تفریحی سرگرمیوں سے اجتناب کریں،سلمان اعظم

  • ملتان
غیر شرعی تفریحی سرگرمیوں سے اجتناب کریں،سلمان اعظم

ہندوانہ رسومات اور غیر اسلامی سرگرمیوں کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی

ملتان (کرائم رپورٹر) اہلحدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی صدر حافظ محمد سلمان اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کو تفریح کے نام پر غیر شرعی امور سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ تفریح ایک الگ چیز ہے ، تاہم ہندوانہ رسومات اور غیر اسلامی سرگرمیوں کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی، موجودہ مسائل کا واحد حل اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اہلحدیث یوتھ فورس جنوبی پنجاب کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس سے طلحہ ثنائاللہ اور عبدالقیوم سلفی نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ ملک دینِ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں کیا گیا، جس کے باعث حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔مقررین کا کہنا تھا کہ ملک کو درپیش بحرانوں سے نجات اور حالات کی بہتری کے لیے اسلامی نظام کا نفاذ ناگزیر ہے ، جس کے لیے وہ پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملکی دفاع اور وقار کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتی اور دفاعی اداروں کے اقدامات کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور افواجِ پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس