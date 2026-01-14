صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یعقوب شیرا کے بھائی سلمان کھوکھر کی نمازِ جنازہ ادا

  • ملتان
ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یعقوب شیرا کے بھائی سلمان کھوکھر کی نمازِ جنازہ ادا

ملتان (لیڈی رپورٹر )ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ملتان یعقوب شیرا کے بھائی سلمان کھوکھر مرحوم کی نمازِ جنازہ گزشتہ روز شاہی عیدگاہ کینٹ میں ادا کی گئی۔

نمازِ جنازہ مفتی سعید الرحمن نے پڑھائی،نمازِ جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، کنٹونمنٹ بورڈ کے افسر، تاجروں، وکلاء، صحافیوں اور مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر فضا سوگوار رہی جبکہ مرحوم کیلئے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کیلئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوامی مسائل کے حل کیلئے خصوصی سکواڈز تشکیل

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار پر بیوٹیفکیشن کے کا م کا جائزہ

گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال میں بدنظمی نظر نہ آئے ،شوکت علی

اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر بھاگٹانوالہ کا دورہ سہولیات، صفائی کا تفصیلی جائزہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس،ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر