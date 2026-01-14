صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچی سے نازیبا حرکات، ملزم کے خلاف مقدمہ درج

  • ملتان
بچی سے نازیبا حرکات، ملزم کے خلاف مقدمہ درج

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے کمسن بچی سے نازیبا حرکات کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔۔

 یہ مقدمہ قطب پور پولیس نے متاثرہ بچی کے ماموں عارف کی درخواست پر درج کیا۔مدعی عارف نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بھانجی گھر سے باہر کوئی چیز لینے گئی تھی کہ اس دوران ملزم کاشف نے اسے زبردستی پکڑ لیا اور نازیبا حرکات شروع کر دیں۔ مدعی کے مطابق بچی کے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر قریبی لوگ موقع پر جمع ہونے لگے ، جس پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

عوامی مسائل کے حل کیلئے خصوصی سکواڈز تشکیل

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار پر بیوٹیفکیشن کے کا م کا جائزہ

گورنمنٹ مولا بخش ہسپتال میں بدنظمی نظر نہ آئے ،شوکت علی

اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد کاگورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ

اسسٹنٹ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سنٹر بھاگٹانوالہ کا دورہ سہولیات، صفائی کا تفصیلی جائزہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس،ترقیاتی سکیموں کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر