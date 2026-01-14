صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر جواد اختر زکریا اور ایمرسن یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر

  • ملتان
پروفیسر جواد اختر زکریا اور ایمرسن یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر

ملتان (خصوصی رپورٹر)پروفیسر ڈاکٹر جواد اختر کو زکریا یونیورسٹی اور ایمرسن یونیورسٹی ملتان کے قائم مقام وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا ہے ۔

 یہ تعیناتی صوبہ پنجاب کے گورنر/چانسلر کی ہدایت پر ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے تحت عمل میں آئی ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال، وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کو 11جنوری 2026سے 17جنوری 2026تک سات دنوں کے لیے ملائیشیا کے دورے پر جانے کی اجازت دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنرکا مختلف اضلاع میں دوبارہ تجاوزات کا نوٹس

ٹینکر ز ،ہائیڈرنٹس سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ

پولیس چیف سے کیڈا کے وفد کی ملاقات

غیرقانونی تعمیرات،ایس بی سی اے کوجواب کی مہلت

وزیراعظم سرد موسم میں گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لیں، سینیٹر وقار مہدی

رکشہ پابندی کیس، صوبائی حکومت و دیگر سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر