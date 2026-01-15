سلامت علی چیئرمین ، وحید بلوچ صدر سرائے سدھو پریس کلب منتخب ملتان 15 جنوری ، 2026

سرائے سدھو (نامہ نگار )پریس کلب سرائے سدھو کے انتخابات ،ڈاکٹر سلامت علی سندھو چیئرمین ، وحید خان بلوچ صدر اور راؤ محمد راشد سنی جنرل سیکرٹری منتخب۔محمد امجد صابر سیکرٹری فنانس ،محمد اختر زاہد نائب صدر اول ،محمد اقبال نائب صدر دوئم،محمد محسن شہزاد لاشاری جوائنٹ سیکرٹری اور محمد یونس ملانہ سیکرٹری نشرو اشاعت منتخب ہوئے ۔

