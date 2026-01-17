صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان کو سعید اللہ شیخ کی مبارکباد

  • ملتان
نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان کو سعید اللہ شیخ کی مبارکباد

ملتان (لیڈی رپورٹر)سیاسی، سماجی اور تاجر رہنما سعید اللہ شیخ نے نومنتخب صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان سید بشریٰ نقوی کو بار الیکشن میں شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد دی اور گلدستہ پیش کیا۔۔

 انہوں نے امید ظاہر کی کہ سید بشریٰ نقوی وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گی ۔ملاقات کے دوران سعید اللہ شیخ نے نومنتخب صدر سے مطالبہ کیا کہ ڈسٹرکٹ بار کے وکلا پر مشتمل ایک خصوصی وکلاء پینل تشکیل دیا جائے۔ جو مجبور، بے کس، مستحق اور نادار سائلین کے مقدمات بلا معاوضہ لڑے ، تاکہ انصاف کی فراہمی عام شہریوں تک آسانی سے پہنچ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن