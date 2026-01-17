صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی پروموشنز جلد مکمل کی جائیں گی، منور کمال

  • ملتان
اساتذہ کی پروموشنز جلد مکمل کی جائیں گی، منور کمال

ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سکینڈری مردانہ ملتان منور کمال نے کہا ہے کہ اساتذہ کی اِن سروس پروموشنز کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں محکمہ تعلیم سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے ۔۔۔

۔یہ بات انہوں نے محکمہ تعلیم کی مختلف ٹیچرز یونینز کے رہنماؤں پر مشتمل وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد کی قیادت رانا محمد اسلم انجم نے کی، جبکہ دیگر ارکان میں راؤ ساجد مصطفی، راؤ ذوالفقار احمد، راؤ محمد اشرف، محمد فاروق احمد اور راؤ ندیم احمد شامل تھے ۔ملاقات کے دوران اساتذہ کو درپیش مختلف مسائل زیرِ بحث آئے ، بالخصوص ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی اساتذہ کی پروموشنز کے فوری اقدامات کے لئے پُرزور مطالبات کئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل درخواستوں کی مسلسل مانیٹرنگ کا حکم

میانوالی میں گرین بس اسٹاپس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز

یونیورسٹی آف میانوالی میں تین نئے ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرامز کی منظوری

شوکت علی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ،مریضوں سے ملاقات

اسد عباس مگسی کا عیسیٰ خیل کے مختلف ہسپتالوں کے دورے

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن