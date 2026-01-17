صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں سلو موونگ گاڑیوں پر سٹیکرز لگانے کی مہم شروع

  • ملتان
وہاڑی میں سلو موونگ گاڑیوں پر سٹیکرز لگانے کی مہم شروع

ریفلیکٹر سٹیکرز سے رات میں حادثات کی روک تھام یقینی بنائی جائے گی:ظفر القدوس

 وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ضلع بھر میں سلو موونگ وہیکلز پر ریفلیکٹر اسٹیکرز چسپاں کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ مہم کا مقصد رات کے اوقات میں ٹریفک حادثات کی روک تھام اور شہریوں کے لیے محفوظ سفر یقینی بنانا ہے ۔ ڈی ٹی او ظفر القدوس کی نگرانی میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ سست رفتار گاڑیوں، رکشوں، ٹریکٹروں اور ریڑھیوں پر مفت اسٹیکرز چسپاں کر رہا ہے ۔ یہ اسٹیکرز رات کے اندھیرے میں گاڑیوں کو نمایاں کرتے ہیں، جس سے پیچھے آنیوالی تیز رفتار گاڑیوں کو بروقت آگاہی ملتی ہے اور حادثات کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ڈی پی او تصور اقبال نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن