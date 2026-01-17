صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے ڈکیت گینگ کے 4ارکان گرفتار کرلئے

  • ملتان
پولیس نے ڈکیت گینگ کے 4ارکان گرفتار کرلئے

5پسٹل،چار لاکھ روپے نقد، 3موٹرسائیکل ،4موبائل ، سامان برآمد

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) تھانہ سٹی پولیس نے ڈکیتی و چوری میں ملوث جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے پانچ عدد پسٹل 30بور بمعہ گولیاں، چار لاکھ روپے نقد، تین اوریجنل موٹر سائیکلیں، چار موبائل فونز، ایک LCDاور دیگر گھریلو سامان برآمد کیا گیا۔ دوران تفتیش برآمد شدہ سامان اور نقدی مدعیان مقدمات کے حوالے کر دی گئی۔اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی مظفرگڑھ انسپکٹر افتخار ملکانی نے کہا کہ پولیس ایسے جرائم پیشہ افراد پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ کسی بھی قسم کے جرائم کی اطلاع فوری اپنے قریبی پولیس اسٹیشن یا پولیس ہیلپ لائن 15 پر دیں۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی۔ مدعیان مقدمات نے پولیس کی پیشہ وارانہ کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اور گرفتار شدگان کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ مظفرگڑھ پولیس کی اولین ترجیح شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور امن قائم رکھنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیکس چوری کیخلاف کارروائی: کپڑا خریداری کا مرکز سیل ، پاور لوم فیکٹری پر چھاپہ

ترقیاتی سکیموں میں رکاوٹ برداشت نہیں کرینگے ، ایم ڈی واسا

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ،تمام محکموں کے سربراہان کی شرکت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس کا ڈی ایچ کیو اور سٹی ہسپتال کا دورہ

الیکٹرک وہیکل چارجنگ سسٹم کے لیے اقدامات کی ہدایت

ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ، اہم فیصلے کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن