سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے جامع مسجد لال کینٹ، تھانہ کینٹ کے علاقے میں جمعہ کی نماز کے ۔۔۔
بعد کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے ۔سی پی او نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلہ کم کرنا اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا ہے۔ ، تاکہ کرائم کنٹرول میں مؤثر کردار ادا کیا جا سکے ۔ ملتان پولیس کے سینئر افسر نماز جمعہ کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر مساجد میں جا کر کھلی کچہری لگا رہے ہیں تاکہ عوام کے مسائل بروقت حل کئے جائیں۔