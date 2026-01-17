صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20کلو واٹ سے زائد استعمال پر میڑز اے ایم آئی میں تبدیل کرنے کا حکم

  • ملتان
رئیل ٹائم مانیٹرنگ، بجلی چوری کی روک تھام، بلنگ نظام میں شفافیت ،سسٹم میں جدت لائی جاسکے گی،میپکو سرکلز کو میٹر زاور ضروری سامان فراہم کردیا گیا، ذرائع

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے ریجن میں20کلوواٹ سے زیادہ لوڈ کے حامل بی ون ٹیرف کے تحت بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے نان اے ایم آئی میٹرز کو اے ایم آئی میٹرز میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کردئیے ہیں ۔ اس اقدام کا مقصد بجلی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا، رئیل ٹائم مانیٹرنگ کو یقینی بنانا، بجلی چوری کی روک تھام اور بلنگ کے نظام میں شفافیت لانا ہے ۔ اس سلسلے میں میپکو ریجن کے تمام آپریشن سرکلوں کی متعلقہ سب ڈویژنز کو 8ایچ ٹی /ایل ٹی اے ایم آئی /سمارٹ میٹرز اور 250تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرزکا اجراء کردیاگیاہے ۔ملتان سرکل کو ایک ایچ ٹی /ایل ٹی اے ایم آئی /سمارٹ میٹراور 37تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز، ڈی جی خان سرکل کو 4ایچ ٹی /ایل ٹی اے ایم آئی /سمارٹ میٹرزاور 21تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز، وہاڑی سرکل کو ایک ایچ ٹی /ایل ٹی اے ایم آئی /سمارٹ میٹراور 26تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز، بہاولپور سرکل کو6تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز،ساہیوال سرکل کو 17تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز،رحیم یار خان سرکل کو 11تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز،مظفرگڑھ سرکل کو4 ایچ ٹی /ایل ٹی اے ایم آئی /سمارٹ میٹراور 19تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز،بہاولنگر سرکل کو89تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز،خانیوال سرکل کو 24تھری فیز اے ایم آئی/سمارٹ میٹرز فراہم کئے گئے ہیں ۔ 

 

