صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا کے واقعات، سات نامزد سمیت متعدد افراد پر مقدمات

  • ملتان
اغوا کے واقعات، سات نامزد سمیت متعدد افراد پر مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں اغوا کے متعدد واقعات کے الزام میں سات نامزد افراد سمیت نامعلوم افراد کیخلاف مقدمات درج کر کے۔۔۔

 کارروائی شروع کر دی ۔سیتل ماڑی پولیس کو نادیہ بی بی نے بتایا کہ ملزم حیدر، حمزہ، علی، ندیم اور سونیا بی بی نے ان کی بیٹی کو گھر سے اغوا کیا اور نقدی دو لاکھ روپے سمیت زیورات اور چاندی لے کر فرار ہو گئے ۔دریں اثنا، سٹی شجاع آباد پولیس کو مظہر علی نے اطلاع دی کہ ملزم جاوید اور کلثوم مائی نے ان کی ہمشیرہ کو گاڑی میں بٹھا کر اغوا کر لیا۔ اس کے علاوہ بستی ملوک پولیس کو محمد ندیم نے بتایا کہ ان کے 13 سالہ بھتیجے فیضان کو نامعلوم ملزموں نے گھر سے اغوا کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل