صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت، ڈرائیور پر مقدمہ قائم

  • ملتان
ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت، ڈرائیور پر مقدمہ قائم

ملتان(کرائم رپورٹر)ٹریفک حادثہ میں نوجوان کی ہلاکت پر پولیس نے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ممتاز آباد پولیس کو اشفاق حسین نے بتایا کہ میرا بھائی حافظ محمد حسن گھر سے دودھ لینے گیا جسے ٹرالر نے ٹکر مارکر زخمی کردیا اور فرار ہوگیا بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

ٹریفک حادثہ میں نوجوان کی ہلاکت پر پولیس نے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ممتاز آباد پولیس کو اشفاق حسین نے بتایا کہ میرا بھائی حافظ محمد حسن گھر سے دودھ لینے گیا جسے ٹرالر نے ٹکر مارکر زخمی کردیا اور فرار ہوگیا بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل