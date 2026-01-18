صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر کلب کرکٹ میں خداداد اور غالب جمخانہ کامیاب قرار

  • ملتان
انٹر کلب کرکٹ میں خداداد اور غالب جمخانہ کامیاب قرار

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جاری انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ میں۔۔

 خداداد جمخانہ اور غالب جمخانہ نے اپنے اپنے میچز میں کامیابی حاصل کر لی۔ پہلے میچ میں جناح کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 183 رنز بنائے اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔جواب میں خداداد جمخانہ نے مطلوبہ ہدف صرف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ۔دوسرے میچ میں نیو ملتان کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے 10 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز سکور کئے ۔ غالب جمخانہ نے ہدف کے تعاقب میں متوازن بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ رنز مکمل کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل