صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کل سے سکول مکمل فعال ،سی اوز کو تیار ی کا حکم

  • ملتان
کل سے سکول مکمل فعال ،سی اوز کو تیار ی کا حکم

سوفیصد حاضری یقینی، اداروں میں صفائی سمیت انتظامات کی ہدایت

 ملتان (خصوصی رپورٹر)کل سے سکول مکمل فعال کرنے کا حکم، تمام سی اوز کو تیاری مکمل کرنے اور ملازمین کی سوفیصد حاضری کی ہدایت تفصیل کے مطابق پنجاب حکومت کی سخت ہدایات پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 19 جنوری 2026 کو تعلیمی اداروں کے دوبارہ کھلنے سے قبل تمام سرکاری سکولوں کو مکمل طور پر فعال اور تیار رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ اس سلسلے میں تمام اضلاع کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز (ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز) کو واضح احکامات دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ۔سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام سکولوں کے احاطوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا اور طلبہ کیلئے محفوظ اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے گا اس کے ساتھ انتظامی، تعلیمی اور معاون امور کو پہلے ہی مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ تدریسی سرگرمیاں بلا تعطل شروع کی جا سکیں۔نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ تدریسی اور غیر تدریسی عملہ 19جنوری 2026 سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا اور سکولوں کے معمولات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہئے ۔ محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ احکامات پر عملدرآمد میں غفلت یا تساہلی کی صورت میں متعلقہ قوانین کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔حکام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اور طلبہ کو بروقت اور محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل