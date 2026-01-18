صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین لڑکیوں اور لڑکے سے زیادتی کے واقعات، مقدمات درج

  • ملتان
تین لڑکیوں اور لڑکے سے زیادتی کے واقعات، مقدمات درج

ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے شہر میں جنسی زیادتی کے مختلف واقعات کے الزام میں تین افراد کے خلاف مقدمات درج کر دئیے۔۔۔

۔سٹی جلالپور پولیس کو قمر فرید نے بتایا کہ ملزم زاہد خلیل نے ان کی ہمشیرہ کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا ۔ اسی دوران سمیعہ حبیب نے پولیس کو اطلاع دی کہ ایک ملزم نے ان کے گھر داخل ہو کر جنسی زیادتی کا ارتکاب کیا۔دوسری جانب الپہ پولیس کو امجد نے بتایا کہ ان کا بیٹا حسیب گھر سے کھانا لینے گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ تلاش کے دوران ملزم دلاور کو بیٹے سے زیادتی کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن وہ ہمیں آتا دیکھ کر فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل