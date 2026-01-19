صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی خواتین کے انتخابی کیمپ میں بھی نیابلدیاتی ایکٹ مسترد

  • ملتان
جماعت اسلامی خواتین کے انتخابی کیمپ میں بھی نیابلدیاتی ایکٹ مسترد

وہاڑی (خبرنگار) امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر پنجاب بھر میں نئے بلدیاتی قانون ایکٹ کے خلاف جاری عوامی ریفرنڈم آخری روز مکمل ہو گیا۔

 وہاڑی میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین ضلع کے زیرِ اہتمام بھی میونسپل کمیٹی کے سامنے خصوصی انتخابی کیمپ قائم کیا گیا، جہاں نئے بلدیاتی ایکٹ کو عوامی رائے کے ذریعے مسترد کر دیا گیا۔ آخری روز حلقہ خواتین کے کیمپ میں خواتین کو نئے بلدیاتی ایکٹ کے خدوخال، اثرات اور ممکنہ نقصانات سے متعلق تفصیلی آگاہی بھی فراہم کی گئی۔ضلع وہاڑی کی ناظمہ مسز شکیل اور سٹی ناظمہ فوزیہ حبیب نے کہا کہ نیا بلدیاتی ایکٹ عوام دشمن ہے جس میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کے بجائے چند مخصوص ہاتھوں میں محدود کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ مقامی حکومتوں کے اصل تصور کے منافی ہے اور عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بنے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

1ہفتہ میں سبزیاں 50 ، انڈے 12روپے تک مہنگے

بلدیاتی قانون عوام کے حقِ نمائندگی پر ڈاکا:جماعت اسلامی

بحریہ ٹائون میں اخوت کی تقریب

وائلڈ لائف کے 5 میٹ سپلائرز اور سمگلرز گرفتار

3ہزار کلو بیمار مرغیاں ،100لٹر جعلی دودھ تلف

حسن مرتضیٰ کی پارٹی کارکنوں رہنماؤں کے گھروں پرآمد عزیزوں کی وفات پر تعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر