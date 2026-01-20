صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

ملتان(کرائم رپورٹر)لڑکی کو نوکری کا جھانسہ دیکر زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔قطب پور پولیس کو شہناز مائی نے بتایا کہ میری بیٹی آسیہ شبیر کو ملزم نے نوکری کا جھانسہ دیکر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور نازیبا تصاویر بھی بنالی۔

