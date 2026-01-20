مپیکو کا سابق ڈویژنل اکائونٹس آفیسر محمد عبداللہ ملازمت پر بحال
ملتان (خصوصی رپورٹر )ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے جنرل منیجر ٹیکنیکل انجینئراشفاق احمد نے محکمانہ کیس کی۔۔۔
اپیل سنتے ہوئے سابق ڈویژنل اکائونٹس آفیسر ممتازآبادڈویژن محمد عبداللہ کو ملازمت پر بحال کردیاہے اور سروس سے برطرفی کی سزا ختم کرکے اسے 4سال کے لئے 4درجہ تنزلی میں تبدیل کردیاہے ۔ انہوں نے پاکستان واپڈا ایمپلائز ای ا ینڈ ڈی رولز 1978ء کے تحت اپیل منظورکرتے ہوئے خصوصی آڈٹ رپورٹ پیرا چھ عشاریہ دو اور چھ عشزاریہ چھ کے مطابق میپکو کو ہونے والے نقصان کی مد میں 24 لاکھ 36 ہزارروپے کی وصولی کی سزا برقرار رکھی گئی ہے جو کہ مذکورہ ملازم سے وصول کی جائے گی۔