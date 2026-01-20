صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈولفن سکواڈ کی کارروائی 6ریکارڈ یافتہ ٹارگٹ افینڈرز گرفتار

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر ٹارگٹ افینڈرز اور اشتہاری ملزمان کیخلاف جاری ۔۔۔

کریک ڈاؤن کے دوران ڈولفن اسکواڈ پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ۔ ڈولفن اسکواڈ نے ڈکیتی اور چوری کے متعدد مقدمات میں ملوث سابقہ ریکارڈ یافتہ چھے ٹارگٹ افینڈرز کو گرفتار کر لیا۔یہ کارروائی انچارج ڈولفن اسکواڈ حافظ وقارالحسن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کی۔ پولیس کیمطابق ڈولفن اسکواڈ ٹیموں نے سنیپ چیکنگ کے دوران مشکوک افراد کو روکا اور تلاشی کے بعد چھے ٹارگٹ افینڈرز کو حراست میں لے لیا، جو طویل عرصے سے قانون کی گرفت سے بچتے چلے آ رہے تھے۔

 

