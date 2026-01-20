صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے مختلف واقعات ،تین نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات

  • ملتان
قتل کے مختلف واقعات ،تین نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات

ملتان(کرائم رپورٹر)قتل کے مختلف واقعات کے الزام میں پولیس نے تین نامزد سمیت نامعلوم ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔۔

گلگشت پولیس کو تاج دین نے بتایا کہ میرا بیٹا عبدالرحمن پیراں صاحب قبرستان فاتحہ خوانی گیا جہاں پر ملزم حیدر نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا اور بیٹے پر خنجروں پر وار کرکے شدید زخمی کردیا جسے ریسکیو 1122نے تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال پہنچایا جو راستے میں دم توڑ گیا جبکہ سٹی جلالپور پولیس کو سلمی بی بی نے بتایا کہ میرے والد کو ملزمان نے ناحق قتل کرکے ارتکاب جرم کیا۔ پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

