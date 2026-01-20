کمشنر کا صحافی مقبول حسین کے وا لد کی وفات پر اظہار تعزیت
رہائش گاہ پر جا کر اہلِ خانہ سے ملاقات، فاتحہ خوانی ،درجات کی بلندی کیلئے دعا
ملتان(وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن و پی آر او کمشنر ارم سلیمی کے دادا اور صحافی مقبول حسین کے والد ایوب سلیمی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ کمشنر ملتان نے مرحوم کی رہائش گاہ پر جا کر اہلِ خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی ،مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔اس موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے مرحوم کی دینی، سماجی اور خاندانی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک نیک سیرت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے ، جن کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔کمشنر ملتان نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبرِ جمیل نصیب کرے ۔ اس موقع پر مرحوم کے پوتے اسسٹنٹ منیجر آپریشن ویسٹ منیجمنٹ کمپنی عاصم مقبول اور صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی موجود تھی۔