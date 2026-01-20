صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا صحافی مقبول حسین کے وا لد کی وفات پر اظہار تعزیت

  • ملتان
کمشنر کا صحافی مقبول حسین کے وا لد کی وفات پر اظہار تعزیت

رہائش گاہ پر جا کر اہلِ خانہ سے ملاقات، فاتحہ خوانی ،درجات کی بلندی کیلئے دعا

ملتان(وقائع نگار خصوصی)کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن و پی آر او کمشنر ارم سلیمی کے دادا اور صحافی مقبول حسین کے والد ایوب سلیمی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔ کمشنر ملتان نے مرحوم کی رہائش گاہ پر جا کر اہلِ خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی ،مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔اس موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے مرحوم کی دینی، سماجی اور خاندانی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ایک نیک سیرت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے ، جن کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔کمشنر ملتان نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبرِ جمیل نصیب کرے ۔ اس موقع پر مرحوم کے پوتے اسسٹنٹ منیجر آپریشن ویسٹ منیجمنٹ کمپنی عاصم مقبول اور صحافتی حلقوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی موجود تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس