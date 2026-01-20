مکئی کی کاشت ،منظور شدہ ہائبرڈ بیج استعمال کرنیکی ہدایت
بارانی علاقوں میں عام اقسام کی کاشت بہتر نتائج دیتی ہیں، ترجمان محکمہ زراعت
ملتان (وقائع نگار خصوصی)ترجمان محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق صوبہ بھر میں مکئی تقریباً 20 لاکھ ایکڑ رقبہ پر کاشت کی جاتی ہے ۔ مکئی کی سال میں دو فصلیں لی جاتی ہیں، پہلی بہاری مکئی اور دوسری موسمی مکئی کہلاتی ہے ۔ بہاری مکئی کی کاشت عموماً 21 جنوری تا 28 فروری کے دوران کی جاتی ہے ، اور یہ فصل تھوڑے عرصے میں مکمل ہونے کی وجہ سے دیگر فصلوں کی ترتیب میں آسانی سے شامل کی جا سکتی ہے ۔کاشتکار محکمہ زراعت کی منظور شدہ ہائبرڈ اقسام جیسے وائی ایچ 1898، ایف ایچ 1046، ایف ایچ 988، وائی ایچ 5427، وائی ایچ 5482، وائی ایچ 5561، وائی ایچ 5568اور وائی ایچ 5560 کی کاشت کریں۔ مکئی کی عام اقسام میں گوہر 19، ساہیوال گولڈ، سمٹ پاک، پاپ 1، سویٹ 1 اور ملکہ 2016 شامل ہیں۔ بارانی علاقوں میں جہاں آبپاشی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، وہاں مکئی کی عام اقسام کی کاشت بہتر نتائج دیتی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ بہاری مکئی کے لیے بیج کی شرح 8 تا 10 کلوگرام فی ایکڑ رکھنی چاہیے اور روئیدگی 90 فیصد سے زائد ہونی لازمی ہے ۔ ہائبرڈ اقسام کے لیے پودوں کی تعداد تقریباً 35 ہزار فی ایکڑ اور عام اقسام کے لیے 26 ہزار تا 30 ہزار فی ایکڑ ہونی چاہیے۔