نشتر ٹوہسپتال کا جینیٹوریل سٹاف تنخواہوں سے محروم
سینکڑوں ملازمین نے تنخواہیں نہ ملنے پر گیٹ بند کردیا، احتجاجی مظاہرہ
ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ٹو ہسپتال میں کام کرنے والے جینیٹوریل سٹاف کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف شدید احتجاج دیکھنے میں آیا۔ تقریباً 400 جینیٹوریل اور کلیریکل سٹاف نے کام بند کر کے شجاع آباد روڈ پر مظاہرہ کیا، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ مظاہرین نے نشتر ٹو ہسپتال کا مرکزی گیٹ بند کر دیا اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ چار ماہ سے باقاعدگی کے ساتھ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، مگر تاحال انہیں تنخواہیں نہیں ملیں۔ جینیٹوریل اسٹاف کے مطابق تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث گھروں میں فاقوں کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور انہیں شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے ۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر چار ماہ کی بقایا تنخواہیں ادا کی جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین سے مذاکرات شروع کیے ۔ پولیس حکام نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مطالبات متعلقہ اعلیٰ حکام تک پہنچائے جائیں گے اور مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ تاہم مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی ادائیگی تک احتجاج جاری رہے گا۔