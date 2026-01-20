پروفیسر شیر عتیق نیشنل فرٹیلائزر انسٹی ٹیوٹ کے وی سی مقرر
چار سالہ مدت کے لیے تعینات نئی قیادت سے تعلیمی معیار بہتر ہوگا
ملتان (خصوصی رپورٹر) وفاقی حکومت نے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر شبّر عتیق کو نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کا وائس چانسلر مقرر کر دیا ہے ۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق صدرِ مملکتِ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور این ایف سی انسٹی ٹیوٹ ایکٹ 2012 کے سیکشن 12(1) کے تحت پروفیسر ڈاکٹر شبّر عتیق کی بطور وائس چانسلر تقرری کی منظوری دی ہے ۔ یہ تقرری چار سالہ مدت کے لیے کی گئی ہے ، اور نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ شبّر عتیق اپنی ذمہ داریاں فوری طور پر سنبھالیں گے ۔تعلیمی حلقوں نے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر شبّر عتیق کی تقرری کا خیرمقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی قیادت میں این ایف سی ملتان میں تعلیمی معیار، تحقیق اور انتظامی امور میں بہتری آئے گی۔