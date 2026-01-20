صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساڑھے بارہ ہزار سکول ٹیچر دو ماہ سے تنخواہ سے محروم

  • ملتان
تنخواہیں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دینے یا نہ دینے کا فیصلہ التوا کا شکار

ملتان (خصوصی رپورٹر)صوبہ بھر کے ساڑھے بارہ ہزار سکول ٹیچر انٹرنیزکنٹریکٹ میں توسیع کے باوجود مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سرکاری سکولوں کے یہ 12,500 اساتذہ دو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جس کی وجہ محکمہ سکول ایجوکیشن کے تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقہ کار پر حتمی فیصلہ نہ ہونا ہے ۔ذرائع کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن اس بات پر التوا میں رہا کہ تنخواہیں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دی جائیں یا کسی اور طریقے سے ۔ اس التوا کے باعث اساتذہ کی مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور انہیں روزمرہ کے اخراجات کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔اب اطلاعات کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ساڑھے بارہ ہزار سی ٹی آئیز (CTIs) کو وینڈر اکاؤنٹ کے ذریعے تنخواہیں دی جائیں گی۔ توقع ہے کہ یہ اقدام جلد عمل میں آ کر اساتذہ کی مشکلات کو کم کرے گا اور ان کی محرومی دور ہوگی۔

 

