جمعیت علماء اسلام وہاڑی کا مولانا یوسف کے انتقال پر افسوس کا اظہار
وہاڑی (خبرنگار) جمعیت علماء اسلام وہاڑی نے جمعیت کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف کے انتقال پر اظہار تعزیت و افسوس کیا ہے ۔۔۔
ضلعی امیر پیر محمد صدیق، جنرل سیکرٹری مولانا عمر فاروق نعمانی، عالمی تحفظ ختم نبوت کے ضلعی صدر حافظ محمد شبیر، جمیعت اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبدالخالق وٹو، تحصیل امیر مولانا قاری قربان علی قاسمی، تحصیل جنرل سیکرٹری راو دین محمد، ضلعی صدر جمعیت نوجوانان فورم میاں عبدالماجد، مرکزی رہنما کلیم احمد، ڈاکٹر سید گل ضمیر شاہ، ڈاکٹر سید جہانگیر شاہ، مولانا عثمان نعمانی اور ضلعی میڈیا کوآرڈینیٹر محمد عظمان رانا نے ان کی وفات پر شدید رنج و الم کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ مولانا محمد یوسف جمعیت علماء اسلام کے مخلص رہنماء تھے اور ان کے انتقال کی خبر سے ہم سب افسردہ ہیں۔ مرحوم سادہ طرز زندگی، قناعت پسندی اور اسلاف کی زندہ نشانی تھے ۔ انہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے علوم کی اشاعت، خدمت اور تدریس کے لیے وقف رکھی، جس کے سبب ان کی دینی، جماعتی، سیاسی اور