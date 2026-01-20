جہانیاں، آوارہ کتوں کی یلغار
جہانیاں (نمائندہ دنیا) جہانیاں اور نواح کے چکوک میں آوارہ کتوں کی یلغار نے عوام میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے ۔ ۔۔۔
گزشتہ کئی ماہ سے یہ کتّے دن رات غول کی شکل میں سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں دندناتے نظر آتے ہیں، جس کے باعث بوڑھے ، بچے اور خواتین پریشان ہیں۔ متعدد واقعات میں انسانوں اور جانوروں کو کاٹا اور زخمی کیا گیا، مگر انتظامیہ کی طرف سے ان کتوں کی تلفی ممکن نہ ہو سکی۔ گزشتہ رات فہد پٹرولیم سروس کے سیل مین پر حملہ کی کوشش بھی ہوئی، مگر وہ بال بال بچ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود تحصیل انتظامیہ جہانیاں نے اس مہم میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے ۔