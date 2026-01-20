تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز،ٹریفک پولیس کے طالب علموں کو جرمانے
وہاڑی (خبرنگار) سردیوں کی تعطیلات کے بعد آج تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہوا، تاہم پہلے روز طلباء کو خوش آمدید کہنے کے بجائے ٹریفک پولیس نے بھاری جرمانوں سے دوچار کیا۔ ۔۔۔
شہر کے مختلف چوکوں پر تعینات اہلکاروں نے متعدد طلباء کے چالان کیے ، جن میں کئی کو 2 ہزار روپے تک جرمانہ عائد کیا گیا۔ طلباء اور والدین نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد پہلے ہی دن سخت کارروائی سے ذہنی دباؤ اور تعلیمی ماحول متاثر ہوا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ قوانین پر عملدرآمد ضروری ہے ، مگر تعلیمی اداروں کے آغاز پر آگاہی اور نرمی کی جائے ۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قوانین کی پابندی سب کے لیے لازم ہے اور کارروائی کا مقصد شہریوں، خصوصاً طلباء کی جان و مال کا تحفظ ہے ۔ عوامی حلقوں نے اس اقدام پر نظرثانی اور طلباء کے لیے سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔