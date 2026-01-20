شاہد اقبال نے پنجاب حکومت کے صحت منصوبوں کو سراہا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ بار کے رکن و سابق جنرل سیکرٹری چوہدری شاہد اقبال ایڈووکیٹ نے۔۔۔
کہا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے عوام کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کیلئے انقلابی منصوبے شروع کیے ۔ انہوں نے بتایا کہ پیچیدہ امراض کے مہنگے علاج کیلئے عوام اپنے گھر کا سامان تک فروخت کرنے پر مجبور ہوتے تھے ، مگر مریم نواز شریف کے منصوبوں سے عوام کو مہنگے علاج کی سہولت عزت و تکریم کے ساتھ مل رہی ہے ۔ انہوں نے منصوبوں کی مقررہ مدت سے پہلے تکمیل کو قابل تعریف قرار دیا۔