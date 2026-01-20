گل پلازہ میں آتشزدگی ، تحقیقات کی جائیں : شیخ راشد
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیالے شیخ راشد اکرام نے کراچی میں گل پلازہ میں۔۔۔
آتشزدگی کے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کی اور غیر جانبدارانہ انکوائری کرانے کا مطالبہ کیا۔ شیخ راشد نے کہا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے اور پلازہ میں مالی نقصان کا تخمینہ لگا کر متاثرین کو ادائیگی کی جائے ۔ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کیلئے مؤثر فائر سیفٹی اقدامات کیے جائیں۔