صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایمرجنسی نظام بد انتظامی کا شکار

  • ملتان
بورے والا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایمرجنسی نظام بد انتظامی کا شکار

بورے والا (سٹی رپورٹر ) ٹی ایچ کیو ہسپتال بورے والا میں ایمرجنسی سہولیات کی بدترین بدانتظامی کے باعث دل کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔۔۔۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک یا شدید سینے کے درد میں مبتلا مریضوں کو فوری علاج کے بجائے ایمرجنسی وارڈ اور کارڈیک یونٹ کے درمیان شٹل کاک بنا دیا جاتا ہے ، جس سے قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے ۔ متاثرہ لواحقین نے الزام لگایا کہ ٹیسٹوں کے بہانے مریضوں کو وہیل چیئر پر گھنٹوں ہسپتال کی سرد گیلریوں میں انتظار کرایا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے کئی مریض بروقت طبی امداد نہ ملنے پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں یا نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔شہریوں کے مطابق ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ پرچی کہاں سے بنوانی ہے ، جبکہ عملہ علاج شروع کرنے کے بجائے غیر ضروری گفتگو میں مصروف رہتا ہے ۔ دل کے مریض کے لیے چند منٹ بھی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر موجودہ نظام ان لمحوں کو ضائع کر رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس