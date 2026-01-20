بورے والا ٹی ایچ کیو ہسپتال میں ایمرجنسی نظام بد انتظامی کا شکار
بورے والا (سٹی رپورٹر ) ٹی ایچ کیو ہسپتال بورے والا میں ایمرجنسی سہولیات کی بدترین بدانتظامی کے باعث دل کے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔۔۔۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک یا شدید سینے کے درد میں مبتلا مریضوں کو فوری علاج کے بجائے ایمرجنسی وارڈ اور کارڈیک یونٹ کے درمیان شٹل کاک بنا دیا جاتا ہے ، جس سے قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے ۔ متاثرہ لواحقین نے الزام لگایا کہ ٹیسٹوں کے بہانے مریضوں کو وہیل چیئر پر گھنٹوں ہسپتال کی سرد گیلریوں میں انتظار کرایا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے کئی مریض بروقت طبی امداد نہ ملنے پر جان کی بازی ہار جاتے ہیں یا نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔شہریوں کے مطابق ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ پرچی کہاں سے بنوانی ہے ، جبکہ عملہ علاج شروع کرنے کے بجائے غیر ضروری گفتگو میں مصروف رہتا ہے ۔ دل کے مریض کے لیے چند منٹ بھی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، مگر موجودہ نظام ان لمحوں کو ضائع کر رہا ہے ۔