پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ، مختلف دستوں کی شرکت
ملتان (کرائم رپورٹر) سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر پولیس لائنز ملتان میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اے ایس پی کینٹ ڈویژن ہلار خان چانڈیو نے پریڈ کا معائنہ کیاجبکہ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سید جعفر بخاری اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔۔۔
۔پریڈ میں ڈسٹرکٹ پولیس، ٹریفک وارڈنز، ایلیٹ فورس، ڈولفن فورس، لیڈیز پولیس اور گھڑ سوار دستوں نے شرکت کی۔ مختلف دستوں نے منظم انداز میں مارچ کیا اور اعلیٰ ڈسپلن کے ساتھ سلامی پیش کی۔ پریڈ کے دوران اہلکاروں کے ٹرن آؤٹ، جسمانی فٹنس اور نظم و ضبط کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اے ایس پی کینٹ ڈویژن نے جوانوں کے ڈسپلن اور پیشہ ورانہ انداز کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی پریڈز نہ صرف فورس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ اہلکاروں کے حوصلے بھی بلند کرتی ہیں۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ عوامی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے فرائض سرانجام دیں۔