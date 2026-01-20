صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی پتنگیں برآمد،ملزم گرفتار

  • ملتان
غیر قانونی پتنگیں برآمد،ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس تھانہ حرم گیٹ نے کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش علی رضا کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں ۔۔۔

غیر قانونی پتنگیں برآمد کر لیں۔ ملزم کو چوک شہیداں کے علاقے سے دورانِ گشت گرفتار کیا گیا۔ایس ایچ او تھانہ حرم گیٹ عامر سعید نے سب انسپکٹر ملک خلیل اور اپنی ٹیم کے ہمراہ مؤثر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے کر برآمدگی عمل میں لائی۔ گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ حرم گیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔پولیس حکام نے کہا کہ غیر قانونی پتنگ بازی اور پتنگ فروشی کے ذریعے شہریوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ 

 

