اغوا ء کے مختلف واقعات نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات
ملتان(کرائم رپورٹر) پولیس نے اغوا کے مختلف واقعات کے الزام میں نامعلوم ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔۔
لوہاری گیٹ پولیس کو نسیماں مائی نے بتایا کہ بچوں کے ہمراہ گھر موجود تھی کہ میری بیٹی کو نامعلوم زبردستی کار میں بٹھاکر اغوا کرکے فرار ہوگئے جبکہ بی زیڈ پولیس کو عدیل نے بتایا کہ میرا بھائی مصدق عظیم اور عمار شکیل کے جارہا تھا کہ نادرن بائی پاس کے قریب نامعلوم ملزمان نے گن پوائنٹ پر اغوا کرلیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھاکر اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔