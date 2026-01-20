چک 112 ریلوے پھاٹک عوام کے لیے وبال جان بن گیا
انڈر پاس منصوبہ التوا کا شکار، پھاٹک بندش سے شہری مشکلات کا شکار
جہانیاں (نمائندہ دنیا) چک نمبر 112 ریلوے پھاٹک عوام کے لیے وبال جان بن گیا ہے ۔ ٹرینوں کی مسلسل آمد کے باعث پھاٹک گھنٹوں بند رہنے سے روزانہ ملازمین، طلبا و طالبات اور شہری شدید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ چک 112 سے جہانیاں خانیوال جانے والی ٹریفک کے ساتھ ساتھ ملتان پل 14 ٹھٹھہ صادق آباد جانے والی روٹ بھی بلاک ہو جاتی ہے ، جس سے شہریوں میں ذہنی اذیت اور احتجاجی کیفیت پائی جاتی ہے ۔ رکن قومی اسمبلی چوہدری افتخار نذیر کی کوششوں سے اس پھاٹک پر انڈر پاس منصوبہ شروع ہوا تھا، مگر ٹھیکیدار کھدائی کے بعد غائب ہو گیا اور کام کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے ۔ کھدائی کی گئی گہری جگہ روزانہ حادثات کا باعث بن رہی ہے ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے جہانیاں دورے کے باوجود انڈر پاس کا کام دوبارہ شروع نہ ہونے پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقے حکام سے فوری نوٹس اور کام کی جلد تکمیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔