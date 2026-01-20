رمضان میں قیمتیں بڑھنے نہ دی جائیں : ڈپٹی کمشنر کی ہدایت
سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کی مانیٹرنگ ،صفائی پر خصوصی توجہ کا حکم
وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت رمضان المبارک کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ رمضان میں اشیاء خوردونوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے اور سہولت بازاروں میں اشیاء کی سستے نرخوں پر فراہمی کو برقرار رکھا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ سہولت بازاروں میں کریانہ آئٹمز وافر مقدار میں موجود ہوں اور آٹے و چینی کی ترسیل بھی باقاعدہ کی جائے ۔ ضرورت کے مطابق سپلائی چین کو بہتر بنایا جائے تاکہ قیمتیں بڑھنے نہ پائیں۔ڈپٹی کمشنر نے سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کی مانیٹرنگ اور سہولت بازاروں میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں رمضان کے حوالے سے اجلاس کریں اور تاجرتنظیموں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر کے مقررہ نرخوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے ۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ، اے سی وہاڑی انعم اکرم، ٹی اے ڈی اے مدیحہ غفار، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محسن علی، ڈی او انڈسٹریز غلام رضا بھٹی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہمایوں شوکت علی اور دیگر افسران موجود تھے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر) ارشد اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی سعد بن خالد نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ عملہ مریضوں سے حسن سلوک سے پیش آئے :خالد جاوید
ایکسائز اور کوآپریٹو دفاتر کا دورہ ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآپریٹو کے موجود نہ ہونے کا نوٹس
وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز و سٹاف کی حاضری اور صفائی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں سے طبی سہولیات کے معیار اور تیمارداری کے بارے میں دریافت کیا، جس پر مریضوں نے ہسپتال میں فراہم کردہ خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کی فارمیسی میں ادویات کے ریکارڈ کی جانچ کی اور ہدایت کی کہ سائن اینڈ ڈائریکشن بورڈز دوبارہ پینٹ کروائے جائیں، صفائی ستھرائی برقرار رکھی جائے اور عملہ مریضوں سے حسن سلوک سے پیش آئے ۔
بعد ازاں انہوں نے ایکسائز اور کوآپریٹو دفاتر کا اچانک وزٹ کیا، جہاں سروس ڈیلیوری، افسران و عملے کی حاضری اور صفائی کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآپریٹو دفتر میں موجود نہ تھے ، جس پر سخت نوٹس لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق سروس ڈیلیوری اولین ترجیح ہے ، سائلین کو عزت و احترام سے بروقت خدمات فراہم کی جائیں، اور دفاتر میں شفافیت و صفائی کو یقینی بنایا جائے ۔
وہاڑی کوڈ نمبر