صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے کنکشنوں کی درخواستیں پانچ روز میں نمٹائی جائیں،شہزاد راعی

  • ملتان
نئے کنکشنوں کی درخواستیں پانچ روز میں نمٹائی جائیں،شہزاد راعی

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف انجینئر (او اینڈ ایم) ڈسٹری بیوشن میپکو محمد شہزاد راعی نے کہا ہے۔۔۔

 کہ لائن لاسز میں کمی، ریکوری میں بہتری، مستقل نادہندگان سے واجبات کی وصولی اور نئی کنکشن درخواستوں کو پانچ دن کے اندر نمٹانا ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ صارفین کو معیاری خدمات کی فراہمی اور شکایات کے بروقت ازالے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔یہ بات انہوں نے وہاڑی سرکل میں منعقدہ پروگرس ریویو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں لائن لاسز کی کمی کے لئے فیڈر وائز کارکردگی، ریکوری پوزیشن کی بہتری، تمام کیٹیگری کے ٹاپ 50 صارفین اور ٹاپ 20 متنازعہ رقوم والے کیسز کا سب ڈویژن وائز جائزہ لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر