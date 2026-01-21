صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان سرکل میں بجلی کی فراہمی 21اور 22جنوری کو بند رہیگی

  • ملتان
ملتان سرکل میں بجلی کی فراہمی 21اور 22جنوری کو بند رہیگی

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو کے ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام۔۔۔

 گرڈ سٹیشنوں کی سالانہ اور ششماہی مرمت اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی کچھ فیڈرز سے 21اور 22جنوری کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔22جنوری کو ملتان سرکل کے 11کے وی لابر، باقر پور، چناب، انڈسٹریل، سانگی اور نیو چاون فیڈرز سے بجلی کی فراہمی صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک بند رہے گی۔اسی طرح 11کے وی ملتان روڈ، قائداعظم، 19کسی، ڈوگر، گلزار پور، جھوک وینس اور سلارواہن فیڈرز سے بجلی کی فراہمی صبح ساڑھے نو بجے سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک معطل رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر