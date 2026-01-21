ملتان سرکل میں بجلی کی فراہمی 21اور 22جنوری کو بند رہیگی
ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو کے ترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام۔۔۔
گرڈ سٹیشنوں کی سالانہ اور ششماہی مرمت اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث بجلی کی فراہمی کچھ فیڈرز سے 21اور 22جنوری کو مختلف اوقات میں بند رہے گی۔22جنوری کو ملتان سرکل کے 11کے وی لابر، باقر پور، چناب، انڈسٹریل، سانگی اور نیو چاون فیڈرز سے بجلی کی فراہمی صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک بند رہے گی۔اسی طرح 11کے وی ملتان روڈ، قائداعظم، 19کسی، ڈوگر، گلزار پور، جھوک وینس اور سلارواہن فیڈرز سے بجلی کی فراہمی صبح ساڑھے نو بجے سے دوپہر ڈیڑھ بجے تک معطل رہے گی۔