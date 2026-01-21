صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے ،ملک یعقوب

  • ملتان
میپکو صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے ،ملک یعقوب

ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولپور سرکل ملک یعقوب احمد نے صارفین کو معیاری سہولیات کی فراہمی۔۔۔

، شکایات کے مؤثر اور بروقت ازالے ، اور دفاتر میں صفائی و ستھرائی کے معیار کو جانچنے کے لئے کسٹمر فیسلی ٹیشن سنٹرز (CFCs) اور مختلف سب ڈویژنز کا معائنہ کیا۔معائنہ کے دوران ایس ای بہاولپور نے کسٹمر فیسلی ٹیشن سنٹرز میں آنے والے صارفین سے براہِ راست ملاقات کی اور ان کی جانب سے درج کی جانے والی شکایات، درخواستوں اور فیڈبیک کا جائزہ لیا۔ ایس ای ملک یعقوب احمد نے سب ڈویژنز میں صارفین کے لئے قائم سروس کاؤنٹرز، بلنگ و کنکشن امور، میٹر سے متعلق مسائل اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے عمل کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ صارفین کے ساتھ خوش اخلاقی، رہنمائی اور شفاف طریقہ کار ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر