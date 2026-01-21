صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گاڑیوں میں ایل پی جی ڈیکٹنگ پر سامان ضبط، تین مقدمات درج

  • ملتان
گاڑیوں میں ایل پی جی ڈیکٹنگ پر سامان ضبط، تین مقدمات درج

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے تحصیل بورے والا میں ایل پی جی ڈیکٹنگ کے ۔۔۔

خلاف کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں میں غیر قانونی ڈیکٹنگ کے سامان ضبط کر لیے اور تین مقدمات درج کرائے ۔ سول ڈیفنس آفیسر محمد ریحان وڑائچ نے بتایا کہ ایل پی جی ڈیکٹنگ ایک انتہائی خطرناک کاروبار ہے جو انسانی جانوں اور املاک کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس غیر قانونی عمل سے آتشزدگی اور دھماکوں کے خدشات بڑھ جاتے ہیں جس سے عوام کے جان و مال کو خطرہ لاحق ہوتا ہے ۔ سول ڈیفنس کی ٹیم اس قسم کے جان لیوا کاروبار کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے اور قانون کے مطابق سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

گندگی پھیلانے والوں کیخلاف کارروائی، جرمانے کئے جائیں، رندھاوا

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

کراچی پلازہ آتشزدگی افسوسناک متاثرین کیساتھ ہیں، نفیسہ شاہ، روبینہ خالد

عوام کو ریلیف دینے کیلئے سہولت بازار قائم کررہے، افضل کھوکھر

اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 26 افراد، 13 موٹر سائیکل تھانے بند

سنگین جرائم میں ملوث 6 اشتہاریوں سمیت 14 افراد گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر