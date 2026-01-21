صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری مسائل کے حل کیلئے احکامات

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کی کھلی کچہری مسائل کے حل کیلئے احکامات

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق انصاف عوام کی دہلیز پر پہنچانے کے سلسلے میں ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک کی جانب سے۔۔۔

 ایس ڈی پی او آفس صدر خانیوال میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔کھلی کچہری میں ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل غور سے سنے اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شکایات کو میرٹ پر حل کر کے رپورٹس پیش کی جائیں۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او خالد جوئیہ، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران موجود تھے ۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کو افسران تک براہ راست رسائی فراہم کرنا اور پولیس کارکردگی میں بہتری لانا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بروقت انصاف کی فراہمی اور امن و امان کا قیام ان کی پہلی ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب پنک گیمز کی ٹیموں کی تشکیل کیلئے لڑکیوں کے ٹرائلز

سیلاب سے متاثرہ سوہدرہ تا بہرام سڑک کی تعمیر کا افتتاح

پنجاب کالجز ٹاکرا کے کامیاب طلبہ میں ایوارڈ ، شیلڈز تقسیم

گجرات:سیشن کورٹ میں سیوریج مسائل کے حل کیلئے اقدمات

پیپلز پارٹی کے رہنمائوں ،کارکنوں کا صوبائی قیادت کیخلاف احتجاج

پنجاب بینک ملازم کے اغوا کا ڈراپ سین، 3 کروڑ روپے برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر