صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقبہ سے گاڈر،تین بوری کھاد،آہنی ونڈو اورنلکاچوری

  • ملتان
رقبہ سے گاڈر،تین بوری کھاد،آہنی ونڈو اورنلکاچوری

مونڈکا(نامہ نگار )چور مکان کی چھت پھاڑ کر گاڈر، تین بوری کھاد، آہنی ونڈو اور نلکا اکھاڑ کر لے گئے ۔۔۔۔

بستی جڑھ کے رہائشی میاں عبدالقادر جٹ ریحان نے پولیس کو دی گئی تحریری درخواست میں بتایا کہ موضع چبھک پور میں موجود رقبہ میں اپنا سامان بحفاظت رکھنے کے لئے ڈیرہ بنایا ہوا ہے ،رات کے اندھیرے میں چور چھت پھاڑ کر تیس ہزار مالیت کا گاڈر، پینتالیس ہزار مالیت کی تین ڈی اے پی کھاد کی بوریاں ،ایک آہنی ونڈو مالیت بیس ہزار روپے اور ایک نلکا مالیت دس ہزار روپے اکھاڑ کر لے گئے ۔پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری ہسپتالوں میں ادویات ، مشینری ، آلات کی کمی ، آؤٹ سورس کرنیکا منصوبہ فلاپ ہونے لگا

صہیب برتھ،ذیشان عاشق کا نوازشریف کارڈیالوجی ہسپتال کا دورہ

آر پی او کی زیر صدارت ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کا ماہانہ اجلاس

پیپلز پارٹی میں شمولیت، وسیم افضل گوندل کی پرویز اشرف سے ملاقات

ہیڈ ماسٹر ہائی سکول شاہپور محمد یعقوب ریٹائرڈ ہو گئے ،الوداعی تقریب کا اہتمام

6سویٹس ،2ڈیری شاپس،2ریفریشمنٹ پوائنٹس کو جرمانے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر