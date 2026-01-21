صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانیوال ٹاؤن میں ٹوٹا مین ہول مکینوں کیلئے خطرہ بن گیا

  • ملتان
دانیوال ٹاؤن میں ٹوٹا مین ہول مکینوں کیلئے خطرہ بن گیا

اہل علاقہ کا واسا کیخلاف احتجاج،اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)دانیوال ٹاؤن کی گلی نمبر دو میں موجود شکستہ مین ہول علاقہ مکینوں کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے ۔ اہل علاقہ نے واسا کی غفلت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے ۔مکینوں کے مطابق گلی میں سکول جانے والے بچوں، بزرگوں اور نمازیوں کی آمدورفت رہتی ہے اور دن رات حادثے کا خدشہ موجود رہتا ہے ۔ واسا حکام اس صورتحال سے باخبر ہونے کے باوجود مسئلہ حل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ ٹوٹا مین ہول کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ، خصوصاً رات کے وقت اندھیرے میں بچوں یا موٹر سائیکل سواروں کے گرنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ۔شہریوں نے اس غفلت کو محکمانہ بدانتظامی قرار دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر متعلقہ محکمے کو ہدایت دی جائے تاکہ مین ہول کی مرمت کر کے ممکنہ جانی نقصان سے بچا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر